Около 75 тысяч человек посетили выставку «Семейные реликвии» в Музее Победы

Уникальные артефакты, связанные с жизнью трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба, увидели в Музее Победы около 75 тысяч человек.



Выставка «Семейные реликвии», работавшая с августа по сентябрь, представила публике как известные, так и недавно обретенные памятные предметы, рассказали в пресс-службе учреждения.





«Гости музея на Поклонной горе могли увидеть реликвии Ивана Кожедуба — самого результативного советского летчика-истребителя во Второй мировой войне. Он совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, сбил 62 самолета противника, включая 17 Ju-87, 21 Fw-190 и даже реактивный Me-262. При этом сам летчик-ас ни разу не был сбит. За мастерство и отвагу он трижды удостоен звания Героя Советского Союза, став одним из лучших асов антигитлеровской коалиции», — говорится в сообщении музея.





Особую ценность имеют предметы, выкупленные на аукционе в Канаде и переданные в дар музею. Благодаря этому посетители впервые увидели редкие документы и фотографии, а на мультимедийном экране ознакомились с обширной биографией маршала.





Фото: пресс-служба Музея Победы