«Лето одного года» сняли с репертуара БДТ по просьбе артистов

Большой драматический театр имени Товстоногова снял с репертуара культовый спектакль «Лето одного года» после 15 лет его существования.



Как уточнили в пресс-службе БДТ, инициаторами этого шага выступили исполнители главных ролей Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.





Таким образом, со сцены ушла последняя постановка, в которой легендарные актеры играли вместе.





«Мы будем скучать по этому полному искренности, радости, пронзительной грусти и виртуозной игры спектаклю, но жизнь театральной постановки следует своим законам — и сейчас творческая команда спектакля принимает решение о расставании со зрителями, каким бы трудным оно ни было. Спектакль «Лето одного года» покидает репертуар БДТ, но не покидает наши сердца», — говорится в сообщении БДТ.





Постановку впервые увидели в декабре 2010 года, за 15 лет спектакль был показан 221 раз.





Фото: кадр видео