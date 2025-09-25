События фестиваля Академии Н.С. Михалкова пройдут в пяти городах

Всероссийский фестиваль одного дня «Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025» пройдет с 29 сентября по 8 октября 2025 года.



Спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова примут у себя пять городов: Ульяновск, Самара, Уфа, Зеленоград и Химки, сообщили организаторы.





Фестиваль, посвященный русским классикам, проводится с 2018 года при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году он приурочен к 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова.





«Антон Павлович внес неоценимый вклад в историю отечественной культуры и театрального искусства. В год празднования юбилея автора реализуется уникальная инициатива, которая направлена на сохранение памяти о его выдающемся творческом пути. Событие открывает новые грани восприятия чеховского наследия и напоминает нам о том, что подлинное искусство укрепляет духовные основы общества и объединяет людей вокруг вечных ценностей», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.





В каждом городе в течение одного дня состоится серия открытых мероприятий. Центральным событием станет показ спектакля-конструктора «Метаморфозы. Святая простота» в постановке Никиты Михалкова и режиссеров-педагогов Академии. В основе спектакля — коллаж из восьми чеховских рассказов.





Гости фестиваля также смогут посетить лекцию о жизни и творчестве Чехова «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности», подготовленную совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля, и посмотреть документальный фильм «А.П. Чехов. Писатель на все времена». Для профессиональных актеров и студентов творческих вузов театральный режиссер Михаил Милькис проведет открытый мастер-класс.





Кроме того, будет работать биографическая выставка «Чехов. Линия жизни» из Музея-заповедника «Мелихово», где представят фотографии, документы и другие экспонаты, рассказывающие о жизни писателя.









Фото предоставлено организатором