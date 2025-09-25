Умер британский рок-музыкант Дэнни Томпсон

В Великобритании скончался рок-музыкант Дэнни Томпсон.





Музыкант ушел из жизни в возрасте 86 лет. Басист-виртуоз оказал огромное влияние на британскую музыку, пишет The Guardian.





Дэнни Томпсон привнес джаз в британский фолк, будучи сооснователем легендарной группы Pentangle, аккомпанировал таким титанам, как Джон Мартин, Ник Дрейк, Джун Тейбор и Incredible String Band, привнес аристократизм в мейнстрим, работая с Клиффом Ричардом, Родом Стюартом, T-Rex и многими другими, а также был мудрым наставником для молодых поп-исполнителей, таких как Кейт Буш, Talk Talk, ABC и Дэвид Сильвиан, отмечает издание.





«Он был феноменальным музыкантом, который превращал контрабас в солирующий инструмент. Будучи аккомпаниатором, он никогда не оставался «в тени». С кем бы и что бы он ни играл, всегда был узнаваем его неповторимый стиль», — говорится в некрологе.





Карьера Дэнни Томпсона началась с самого детства. В 13 лет он смастерил свой первый контрабас из ящика для чая, используя в качестве струн украденную фортепианную проволоку. Уже в 16 лет он играл в клубах лондонского района Сохо, а после срочной службы отправился в турне с Роем Орбисоном, говорится в материале.





В 1970-е годы за Томпсоном закрепилась репутация отчаянного гуляки, что, впрочем, не мешало ему оставаться востребованным сессионным музыкантом. К концу десятилетия он столкнулся с проблемой алкоголизма, но сумел взять ее под контроль к 1980-м годам, когда его карьера вновь пошла вверх. Он записывался с Кейт Буш и новым поколением артистов.





Сольный дебютный альбом «Whatever» вышел только в 1987 году и стал квинтэссенцией его музыкальной философии.





Фото: кадр видео



