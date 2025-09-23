Фестиваль африканской культуры пройдет в Москве

В Москве с 15 по 19 октября состоится фестиваль африканской культуры и кино «Африка. Вместе в будущее». Мероприятие пройдет в столице уже в третий раз.





Как сообщили в пресс-службе проекта, мероприятия пройдут с 15 по 19 октября. Смотр представит африканский кинематограф, а также современное искусство стран Африки.





Основными площадками для кинопоказов выбраны кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи и кинотеатр «Иллюзион». В «Иллюзионе» запланированы торжественное открытие фестиваля и часть показов. Гости увидят как картины, отмеченные наградами международных фестивалей, так и камерные авторские работы, а также смогут пообщаться с создателями фильмов.





Генеральный продюсер фестиваля Анна Штиль обозначила его ключевые цели. По ее словам, миссия фестиваля — расширение возможностей для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сфере культуры, медиа, образования и креативных индустрий.





Помимо кинопоказов, в программу войдут мастер-классы, круглые столы, паблик-токи, а также экспозиции, посвященные африканскому стрит-арту и моде. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Сенегала и посольств ряда африканских стран. Партнерами выступают Росконцерт, Третьяковская галерея, Госфильмофонд и кинотеатр «Иллюзион».







