Более 60 мероприятий пройдут в рамках празднования 100-летия Шукшина

Министр культуры России Ольга Любимова провела заседание оргкомитета, на котором был утвержден обширный план мероприятий к 100-летию Василия Шукшина.





Юбилей будет отмечаться в 2029 году.





«Провела заседание оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения Василия Шукшина. К юбилею выдающегося мастера, который будет отмечаться в 2029 году, запланировано более 60 мероприятий. В их числе научные, издательские и выставочные проекты, а также культурно-просветительские акции, кинопоказы, конкурсы и фестивали», — сообщила министр культуры.





В рамках юбилейной программы в Москве откроются тематические выставки и кинолектории. Научное сообщество представит свои исследования.



«Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук проведет международную конференцию „Творческое наследие Василия Шукшина в контексте русской культуры“ и круглый стол „Русский национальный характер в творчестве Василия Шукшина: предшественники и продолжатели“. В кинотеатрах состоятся показы фильмов Василия Шукшина „Калина красная“, „Праздники детства“ и „Живет такой парень“», — отметила Любимова.





Запланированы также театральные постановки и события за пределами России. Министр подчеркнула важность празднования на родине писателя.





«В Алтайском крае, где родился Василий Шукшин, также намечены юбилейные события, в том числе присуждение Шукшинской литературной премии губернатора региона, Всероссийский фестиваль „Шукшинские дни на Алтае“ и Всероссийский фестиваль спектаклей профессиональных театров по произведениям Василия Шукшина „Здравствуйте, люди!“», — рассказала министр.





