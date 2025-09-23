В Коломенском откроется выставка «Тайна идущего времени»

Выставка «Тайна идущего времени» открылась в музее-заповеднике «Коломенское».





Проект позволяет проследить историю часового дела через 800 экспонатов XVII–XX веков из собственного собрания, Музея В.А. Тропинина и Музея космонавтики, рассказали организаторы. Экспозиция во Дворце царя Алексея Михайловича демонстрирует, как мастера и художники создавали не просто механизмы, а произведения искусства, отражавшие философские и научные представления о времени.





Механические часы стали первым массовым автоматическим устройством и на три столетия. Изначально они были доступны не всем и располагались на главных городских башнях. О знаменитых примерах, таких как часы Спасской башни Кремля, напоминают фотографии коллекции башенных механизмов ХVI—XIX веков из экспозиции «Вехи истории Коломенского». Гости музея могут услышать мелодию действующих башенных часов XVIII века на Передних воротах.





В числе раритетов — часы XVII–XVIII веков, которые могли находиться в дворце Алексея Михайловича: песочные, настольные и люцерновые. Картины XVIII–XIX веков помогают представить каминные, настенные и напольные часы в интерьерах того времени.





Отдельный раздел посвящен ХХ веку: часам, связанным с Победой в Великой Отечественной войне и космическими достижениями.





Выставка стартует 30 сентября и будет доступна для просмотра до 15 февраля 2026 г.





Фото предоставлено организатором