«Санктъ-Петербургъ Опера» отправится на гастроли в Самару

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» примет участие в VI Международном фестивале искусств «Шостакович. Над временем».





24 и 25 сентября на сцене Самарского театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича труппа под руководством народного артиста России Юрия Александрова покажет две свои работы: лирическую оперу Родиона Щедрина «Не только любовь» и романтическую фантазию Жоржа Бизе «Иван Грозный».





Показ оперы Щедрина приобретает особое значение в контексте предстоящего в 2025 году 100-летия со дня рождения балерины Майи Плисецкой, которой композитор посвятил это сочинение, отмечают организаторы. В юбилейный год театр исполняет оперу и в память о самом авторе. Премьера постановки Юрия Александрова состоялась в театре 1 марта 2014 года.





Вторым номером гастрольной программы станет опера Жоржа Бизе «Иван Грозный».





В свою очередь, самарская труппа в октябре отправится на 27-й Международный музыкальный фестиваль в Бангкоке. На сцене Thailand Cultural Center будут представлены оперы «Флория Тоска» Пуччини (7 октября) и «Аида» Верди (9 октября), лауреат премии «Браво», созданные в творческом тандеме Юрия Александрова и художника Вячеслава Окунева. Дирижировать будет художественный руководитель театра Евгений Хохлов.





Фото предоставлено организатором