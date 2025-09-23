В арт-пространстве «Эрьзя-Центр» готовится к открытию экспозиция от творческого объединения AGORApro.



В проекте участвуют известные художники, философы и музыканты. Десятки авторов из разных регионов страны покажут свои абстрактные работы, исследующие роль интуиции в искусстве. В выставку войдут живописные полотна, графика и арт-объекты.





Выставка «Душа формы — тело смысла» является частью проекта «Интуиция», в основе которого лежат принципы гуманизма, междисциплинарности, кросс-культурного диалога, а также синтеза научного и художественного знания.





«В переломный исторический момент, в котором мы живем, когда наука и технология зашли в тупик, общество с надеждой смотрит на художников, которые с помощью интуиции могут заглянуть в будущее и отразить его в настоящем», — комментирует куратор и научный руководитель проекта Илья Вольнов.





Посетителям предложат не только оценить художественные произведения, но и разгадать скрытые послания, закодированные в абстрактных формах.





Торжественное открытие выставки состоится 27 сентября в 17:00. В программе вернисажа — кураторская экскурсия, встреча с художниками и музыкальное выступление Юрия Истошина, работающего в стиле мелодекламации.





Фото предоставлено организатором