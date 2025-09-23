В Александринке покажут работы лаборатории «Театр вне театра»

Александринский театр представит с 23 по 26 сентября работы лаборатории «Театр вне театра» в нетеатральных пространствах Петербурга.



Это часть большого проекта «Год молодой режиссуры», который реализуется в течение 2025 года под руководством худрука труппы Никиты Кобелева, сообщили в пресс-службе.



«В рамках лаборатории театр предложил молодым режиссерам разработать идею спектакля для нетрадиционного, нетеатрального пространства и реализовать эскиз на одной из четырех площадок, которые выступили партнерами лаборатории — гостиница „Астория“, Государственный Русский музей, культурный центр „Левашовский хлебозавод“ и ДЛТ. Выбор материала для эскиза мог быть любым, будь то драматургия, проза или документальный текст», — рассказали в пресс-службе.





На первом этапе на конкурс поступили 70 заявок. Для участия во втором этапе отобраны четыре эскиза.



Серия представлений откроется эскизом Анны Потебни «Сентиментальное путешествие» по роману Виктора Шкловского в Бальном зале «Астории». Драматург Маргарита Кадацкая специально для эскиза написала пьесу «2Павел1», которую режиссер Ася Литвинова представит в Большом тронном зале Павла I в Инженерном замке. В центре «Левашовский хлебозавод» будет показан эскиз Романа Муромцева «Эйзен» по роману Гузели Яхиной. В заключительный день в ДЛТ артисты представят исторический эскиз Максима Максимова Grozny vs Kurbsky по пьесе Настасьи Федоровой, основанной на переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского. После каждого показа пройдет обсуждение представленной работы с членами экспертного совета. Этот экспериментальный блок включен в офф-программу проходящего в Петербурге XVI Международного театрального фестиваля «Александринский».





Фото: Алексей Даничев/РИА Новости