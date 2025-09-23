В Сухуме откроется выставка к возобновлению работы ЦВЗ

В Сухуме откроется выставка картин «Под южным небом» из собрания федеральных музеев России.



Это событие приурочено к торжественному возобновлению работы Центрального выставочного зала (ЦВЗ) Союза художников Абхазии, который был восстановлен после пожара 2024 года при финансовой поддержке Российской Федерации.





Как сообщила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия, торжественное открытие ЦВЗ назначено на 1 октября.



«В этот день в трех залах откроется выставка картин с общим названием "Под южным небом". Она уникальна тем, что в двух залах на первом этаже будут выставлены картины, собранные в различных российских музеях - Третьяковской галерее, Русском музее, Бахрушинском музее, и все они объединены темой Абхазии в искусстве», — сообщила Эльвира Арсалия.





Среди произведений, которые смогут увидеть посетители, — одна из самых известных работ Александра Дейнеки «Будущие летчики» (1938 год), картина Никанора Чернецова «Крепость Гагра в Абхазии» (1837 год), а также театральные работы первого профессионального абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачбы из Бахрушинского музея. Всего в экспозиции будет представлено 37 картин, включая работы Петра Кончаловского и Льва Лагорио.





Эльвира Арсалия добавила, что специально для этой выставки строится пространство. Картины абхазских художников займут зал на втором этаже. Объединенная экспозиция будет работать для зрителей в течение двух месяцев.





Фото: Pixabay