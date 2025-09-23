Вручение «Бриллиантовой бабочки» пройдет в Мастерской «12» Михалков

Москве 24 ноября состоится первая церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



Мероприятие пройдет в Мастерской «12» Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.





Инициатором создания как Евразийской киноакадемии, так и самой премии выступил Никита Михалков. Учредителями академии являются Минкультуры РФ и Российский фонд культуры, который также выступает организатором кинопремии.





«Площадкой для проведения первой торжественной церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии „Бриллиантовая бабочка“, которая состоится 24 ноября 2025 года, выбрана Мастерская „12“ Никиты Михалкова, — отметили в пресс-службе. — Именно здесь в апреле этого года была проведена презентация премии в присутствии представителей кинематографических сообществ разных стран».





Генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина, чьи слова приводят в пресс-службе, провела параллель с недавно завершившимся конкурсом «Интервидение».





«На днях завершилось „Интервидение“ — музыкальный конкурс, где страны продемонстрировали самобытность своих культур, сохраняя при этом уважение к традициям. Опыт музыкальной индустрии подтвердил, что поддержка и популяризация национальных ценностей сегодня особенно востребованы», — сказала Головнина.



Гендиректор выразила надежду, что в день вручения наград в театре Михалкова представители разных стран смогут «говорить на языке искусства», а режиссеры, актеры и сценаристы почувствуют «поддержку в сохранении собственных культурных кодов и традиций».





Фото: АГН/"Москва"