Том Холланд госпитализирован после несчастного случая на съемках «Человека-паука»

Актер Том Холланд срочно доставлен в больницу после ЧП во время съемок нового блокбастера о Человеке-пауке.





Актер ударился головой при падении и получил сотрясение мозга, пишет The Sun.





Вместе с актером на машине скорой помощи в больницу была доставлена женщина, предположительно его дублерша.





Съемки фильма «Человек-паук: С новым днем» были приостановлены в студии Ливсден в Уотфорде (Хартфордшир) в пятницу. Отец британской звезды, комик Доминик Холланд, присутствовавший на благотворительном ужине в Мэйфэре, подтвердил, что его сын не сможет вернуться к съемкам «какое-то время».





Инцидент может привести к расследованию со стороны Исполнительной службы по охране труда и технике безопасности.





Премьера картины — уже четвертого фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли — запланирована на июль следующего года.







