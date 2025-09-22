В Москве открылся кинофестиваль «Будем жить»

В столице состоялась церемония открытия XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Торжественное событие прошло в кинокомплексе «Октябрь».





С приветственным словом к гостям обратился президент фестиваля, народный артист РФ Евгений Герасимов.





«Я очень рад вас всех здесь видеть. Фестиваль открыт!» — объявил он со сцены.





Право открыть кинопоказы получила картина Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». В ленте задействованы такие актеры, как Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Людмила Артемьева, Константин Мерзликин и другие.





В этом году фестиваль получил огромный отклик: на участие было подано более 800 заявок из 36 стран. В конкурсную программу вошли 39 картин из 9 государств, включая Россию, Узбекистан, Индию, Казахстан, Болгарию, Армению, США, Китай. Основной темой смотра стало мотивационное кино, а сам он приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.





В рамках церемонии открытия «Приз за отражение образа Москвы на экране» был вручен генеральному директору Киностудии имени Горького Юлиане Слащевой.



«2025 год для нас юбилейный — киностудия отмечает 110 лет. Именно сейчас мы активно растем и развиваемся. Сегодня Киностудия Горького — это уникальная площадка, которая полностью обновляется и стремительно увеличивает объемы собственного кинопроизводства. Мне близка и символична тема нынешнего фестиваля — мотивационное, жизнеутверждающее кино. Более века фильмы нашей киностудии удивляют и вдохновляют зрителей», — отметила она в видеообращении.





Показы и мероприятия фестиваля пройдут на нескольких площадках: в кинотеатре «Октябрь», «Синема Парк Мосфильм», киноцентре «Эльдар», ВГИК им. С. А. Герасимова, Театре на Малой Ордынке и арт-центре Института современного искусства. Завершится фестиваль 28 сентября церемонией награждения лауреатов и показом фильма «Пуанты для моей мамы» Яны Недзвецкой в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».





