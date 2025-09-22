Фестиваль национальных театров «Федерация» стартовал в Грозном

В Грозном начался Всероссийский фестиваль национальных театров «Федерация».



Открытие мероприятия ознаменовала премьера спектакля «Гамлет», представленная на чеченском языке. С 21 по 29 сентября зрители увидят 13 постановок из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Дагестана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Хакасии, Москвы и Чечни.





Торжественная церемония открытия, организованная Союзом театральных деятелей (СТД) России, состоялась во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Нынешний фестиваль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Глава региона Рамзан Кадыров, приветствуя участников, подчеркнул: «Фестиваль „Федерация“ — это уникальная возможность показать наше гостеприимство, богатое наследие чеченского народа и вклад региона в культурное пространство всей страны. Нас объединяет любовь к искусству, стремление к творческому росту и желание поделиться лучшими достижениями наших театров. Пусть каждый спектакль откроет новые горизонты, вдохновит зрителей и создаст яркие воспоминания».





В рамках церемонии председатель СТД РФ Владимир Машков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Чечни», а ректору Театрального института им. Б. Щукина Евгению Князеву было присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики».





Особенностью программы этого года стало включение постановок на русском языке. В их числе — опера «Евгений Онегин» Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и спектакль «Матросская тишина» Московского театра Олега Табакова.





Фото: Pixabay