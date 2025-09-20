В Петергофе стартовал осенний фестиваль фонтанов

В Петергофе начался осенний фестиваль фонтанов, посвященный теме возрождения музея-заповедника после Великой Отечественной войны.





Как сообщили в учреждении, программа фестиваля рассчитана на два дня: в Нижнем парке гостей ждут инсталляции со звуковым сопровождением, мастер-классы для детей, танцплощадка, лекторий, выступления духового оркестра, а по вечерам — представления с фейерверком на Большом каскаде.





Формат, который впервые опробовали в прошлом году, расширяется, отметили организаторы.





«Год назад наш осенний праздник стал фестивалем, когда мы решили, что ограничиваться лишь пространством у Большого каскада нам больше не интересно, мы выросли из этого формата. В 2025 году мы вновь взяли за основу именно этот формат, но теперь мы пошли еще дальше. Фестиваль будет идти целый день — и в субботу, и в воскресенье. Осенний фестиваль фонтанов будет посвящен теме возрождения Петергофа, как и все ключевые проекты 2025 года», — рассказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков.





Главной особенностью станет погружение в эпоху 1940-х годов. Посетители смогут услышать воспоминания очевидцев и сотрудников музея тех лет.





«На этот раз рассказ выйдет за пределы книжных изданий, интернет-проектов и лекций, он станет абсолютно осязаемым. <...> Мы расскажем о подвиге людей, которые собирали буквально по фрагментам разрушенный Петергоф», — подчеркнул Ковриков.



В рамках фестиваля запланированы торжественные пуски фонтана «Самсон», концерты послевоенных песен, а в Петровской оранжерее — лекции о спасении ценностей и послевоенном восстановлении и мастер-классы на тему музейных профессий.