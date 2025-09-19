Фонд кино поддержит 39 национальных фильмов

Фонд кино окажет поддержку в производстве 39 национальных фильмов от организаций, не входящих в число лидеров отечественного кинопроизводства.



В список вошли такие проекты, как экранизация романа Захара Прилепина «Санькя», картина Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче «Шум времени» и фильм по повести Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты!». Об этом сообщила пресс-служба Фонда.





«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 39 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства», — говорится в заявлении.





Среди отобранных картин значатся историческая драма «Батька Минай. Партизанская легенда» от студии «Военфильм», драма Анны Меликян «Дива», а также новая экранизация романа братьев Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“» и другие.





