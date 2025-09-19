Российские и итальянские артисты выступят на Петровском оперном балу

В Санкт-Петербурге пройдет III Петровский оперный бал, его участниками станут российские и итальянские артисты.





Мероприятие, призванное возродить традицию петровских ассамблей, пройдет в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в рамках международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка-2025».





«Мы ожидаем невероятно интересную программу с такими звездами как Витторио Григоло, который специально приехал из Италии. <...> Завтра у нас на сцене будут также и другие звезды: народный артист России Сергей Павлович Ролдугин, Фабио Мастранджело и многие другие. И я всем обещаю очень интересную бальную программу. Важно также подчеркнуть, что это благотворительное мероприятие. Мы часть средств переводим на творческое образование подрастающего поколения», — рассказал художественный руководитель фестиваля Ханс-Йоахим Фрай.



В концертной программе, объединяющей оперу, симфоническую музыку и балет, примут участие российское сопрано Кристина Кляйн, дирижер Фабио Мастранджело, хор Festino и танцевальная группа «Браво». Балетные миниатюры представят прима Большого театра Мария Шувалова и ее партнер Игорь Пугачев. Вести бал будет телеведущая и актриса Оксана Федорова.

Проект реализуется фондом «Мост искусств» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Фото: пресс-служба Петербургской филармонии