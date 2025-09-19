На фестивале в Грозном покажут спектакли из десяти регионов

В рамках Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» в Грозном, который состоится с 21 по 29 сентября, будут показаны спектакли из десяти регионов страны.





Об этом рассказала председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Хава Ахмадова.



«Десять регионов представят свои лучшие спектакли: это Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Дагестан, Адыгея, Чеченская Республика, Москва и другие регионы. Около 650 участников ожидается». Помимо конкурсной программы, гостей ждет насыщенная образовательная часть: «В рамках фестиваля планируется провести множество лекций, семинаров и мастер-классов по сценической речи и сценографии. А самое главное — впервые под руководством Григория Заславского будет проходить семинар театральных критиков», — отметила Ахмадова.





Также в рамках события запланированы две творческие встречи с народными артистами России — председателем СТД РФ Владимиром Машковым и Евгением Князевым.





«Значимость этого фестиваля трудно переоценить, потому что он сближает и объединяет. Мы делимся нашими идеями, мы сближаемся, роднимся и объединяемся. Мы чувствуем пульс театра, мы чувствуем, что мы дети одной большой великой страны», —добавила Хава Ахмадова.





Торжественное открытие фестиваля состоится 21 сентября. Зрители увидят премьеру от Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова — новую постановку трагедии «Гамлет» на родном языке.





Фото: Pixabay