В Ташкенте пройдет фестиваль российского искусства «Мир искусств»

С 22 по 26 сентября 2025 года столица Узбекистана примет первый Фестиваль российского искусства «Мир искусств».



В течение пяти дней на различных площадках города будут проходить концерты, театральные постановки, кинопоказы и творческие встречи, призванные показать все многообразие российской культуры.





Мероприятие нацелено на развитие культурного диалога, укрепление духовных связей и межнациональных отношений между Россией и Узбекистаном. Организаторами выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, а также правительство и министерство культуры Республики Марий Эл.





«Тесная связь наших стран в гуманитарной сфере, основанная на вековых традициях и многолетнем сотрудничестве, является прочным фундаментом узбекско-российских отношений. В основе этого партнерства лежит умение слышать и слушать друг друга, что позволяет реализовывать не только традиционные, но и новые масштабные культурные акции», — прокомментировала событие министр культуры России Ольга Любимова.





Открытие фестиваля состоится 22 сентября в Государственном академическом Большом театре им. Алишера Навои, где Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева представит балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта».





23 сентября на той же сцене Государственный ансамбль танца «Марий Эл» исполнит программу «Танцы народов России». 24 сентября во Дворце кино им. Алишера Навои пройдет творческая встреча с Кареном Шахназаровым и показ его нового фильма «Хитровка. Знак четырех». 25 сентября в Органном зале Государственной консерватории Узбекистана запланирован литературно-музыкальный спектакль «Маяковский и Есенин» с участием актеров Театра Моссовета.





Завершением фестиваля 26 сентября станет концертная программа «Оперные шедевры» во Дворце международных форумов «Узбекистан».







