В Самарском областном музее представили полотно «Бурлаки на Волге»

В Самарском областном художественном музее открылась выставка, центральным экспонатом которой стал один из главных шедевров русского искусства — картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» из коллекции Государственного Русского музея.





Мероприятие приурочено к двум юбилейным датам: 155-летию с начала работы над полотном и 35-летию со дня открытия дома-музея Репина в селе Ширяево. Для Самарского региона, где зародился выбранный художником сюжет, этот образ имеет особое значение, отметили руководители.





«В собрании Русского музея есть такие музейные сокровища, которые относятся к абсолютным шедеврам высшего мирового класса. Они покидают постоянную экспозицию Русского музея только в исключительных случаях. В честь двух юбилеев, важных для всего Поволжья, мы приняли решение экспонировать „Бурлаков на Волге“ — сакральный для всего региона шедевр Ильи Репина — именно в Самарском областном художественном музее, активном участнике Ассоциации художественных музеев России», — отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.





Шедевр размещен в специально созданном экспозиционном пространстве, где его сопровождают цифровые изображения этюдов из коллекции Русского музея, раскрывающие историю создания картины. Дополняет выставку подлинная бурлацкая лямка из фондов самарского музея.





Выставка продлится до 23 ноября 2025 года.









Фото: пресс-служба Русского музея