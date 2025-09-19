В Михайловском стартовали гастроли театра «Пушкинская школа»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стартовали масштабные гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.





Мероприятие проводится в соответствии со Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры РФ по направлению «Ведущие театры». В первый вечер зрителям покажут премьерный спектакль «Маленькие трагедии» в постановке Владимира Рецептера.





Как сообщили в музее, в рамках гастрольного визита в 2025 году труппа представит 11 спектаклей по произведениям отечественной и мировой классики, включая три премьеры по Пушкину. Также программа включает чтение стихов поэта в Святогорском монастыре и выставку театральных костюмов.





«Гастроли нашего театра неизменно становятся знакoвым событием для целого региона... Поэтому так важно, чтобы у детей и подростков была возможность прикоснуться к театральным воплощениям сокровищ русской классики», подчеркнул сснователь и художественный руководитель театра Владимир Рецептер.





Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости



