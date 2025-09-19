Театр «Забайкальские узоры» представит премьеру музыкальной драмы «А зори здесь тихие»

Государственный театр «Забайкальские узоры» анонсировал мировую премьеру музыкальной драмы «А зори здесь тихие».

Премьерные показы спектакля, созданного по знаменитой повести Бориса Васильева, пройдут в Чите 9, 10 и 11 октября. Постановка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Над постановкой работает творческий тандем, хорошо известный забайкальскому зрителю: режиссер-постановщик Борис Малевский и композитор Артём Петайкин. 

«Мы хотим, чтобы зрители не только вспомнили легендарную историю, но и пережили её заново — через живое дыхание театра, музыку, танец. Музыкальная драма „А зори здесь тихие“ обещает стать одним из главных культурных событий года в Чите — постановкой, которая объединяет историю, искусство и живое человеческое чувство. Этот спектакль не только о войне. Он о мире, который слишком дорог, чтобы терять его снова», — отметил режиссер-постановщик Борис Малевский.

