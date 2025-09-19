Американский рэпер Xzibit в Москве на фестивале «Уличный драйв»

Американский рэпер и телеведущий Xzibit выступит на фестивале «Уличный драйв» в Москве 27 сентября. Соответствующая информация опубликована на его официальном сайте.





«Xzibit вернется в Россию в субботу, 27 сентября 2025 года! Приготовьтесь к этому невероятному выступлению», — говорится в сообщении.





В рамках фестиваля, который состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Лужники», также выйдут на сцену российский исполнитель Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».





Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) выпустил восемь сольных альбомов. В его творческой биографии — сотрудничество с такими звездами, как Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Game, а также с симфо-метал-группой Within Temptation. С 2013 года артист входит в состав хип-хоп супергруппы Serial Killers вместе с B-Real и Demrick. Широкую известность ему принесла роль ведущего в популярном шоу канала MTV «Тачку на прокачку». Кроме того, он снимался в различных фильмах и сериале «Империя».





Фото: кадр видео