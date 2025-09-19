В Молодежном театре на Фонтанке прошла премьера спектакля «Любовью не шутят»

Молодежный театр на Фонтанке представляет новую версию одной из самых известных пьес Альфреда де Мюссе «Любовью не шутят».





Спектакль поставил режиссер и актер, заслуженный артист России Михаилу Черняк.





По словам режиссера, он давно мечтал поставить эту пьесу.





«Это история о том, как мы приносим в жертву умственным придуманным конструкциям, собственной гордости, упрямству свое живое чувство. Но это чувство все равно пробьется. Правда, если долго его сковывать, оно может сделать человека несчастным. Разговор об этом актуален во все времена», — рассказал постановщик.





В этом сезоне зрители увидят музыкальное прочтение классической комедии. Чтобы сделать образы персонажей ярче и понятнее для современной публики, композитор Ирина Долгова создала для каждого из них индивидуальную музыкальную тему. Стихи для песен написал актер театра и участник постановки Александр Конев.





