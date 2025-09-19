Российский еврейский конгресс вручил ежегодную премию Global Influence Award

Накануне праздника Рош а-Шана в рамках благотворительного приема Российский еврейский конгресс (РЕК) вручил ежегодную премию Global Influence Award.



Награду за наибольший вклад в культуру России вручили актеру Константину Райкину, художнику-мультипликатору Юрию Норштейну и математику Григорию Перельману, Награду за наибольший вклад в культуру России вручили актеру Константину Райкину, художнику-мультипликатору Юрию Норштейну и математику Григорию Перельману, сообщает ТАСС.





«В этом году мы решили использовать метод голосования среди попечителей Российского еврейского конгресса. Приняли участие 140 наших попечителей, и мы выбрали трех выдающихся представителей еврейского народа, которые внесли наибольший вклад в жизнь нашей страны. Это Константин Райкин, наш великий мультипликатор Юрий Норштейн со своей супругой, и это выдающийся математик Григорий Перельман. И мы уверены, что упоминание и чествование этих людей еще раз напомнит о роли, которую выходцы еврейского народа вносят в нашу жизнь, чтобы гармонизировать отношения между нациями», — сказал на церемонии президент РЕК Александр Генцис





На мероприятии присутствовали посол Израиля в России Симона Гальперин, главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России Адольф Шаевич, а также представители крупного бизнеса и еврейских общин со всей страны.







