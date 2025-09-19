В Москве открылась выставка памяти графика и живописца Дмитрия Санджиева

В Москве начала работу выставка, посвященная памяти российского графика и живописца Дмитрия Санджиева.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.





«Гостям представлена ретроспектива более чем из 50 произведений, в том числе легендарный цикл „Вдова чабана“, удостоенный международных наград. Выставка приурочена к III Международному буддийскому форуму и продлится до 25 сентября. На открытии собрались родные, друзья, коллеги и многочисленные почитатели таланта мастера. Дмитрий Никитич оставил наследие, равного которому нет: его полотна знают и любят не только в России, но и во многих странах мира», — написал Хасиков.





Экспозиция «Иди и найди свет» размещена на площадке «Арт Политех» Московского политехнического университета. Хасиков призвал всех гостей столицы воспользоваться возможностью и посетить выставку, чтобы прикоснуться к свету и таланту, запечатленным в наследии Дмитрия Санджиева.





«Для нас же он навсегда останется Героем Калмыкии — художником, который сумел отразить в своих работах сердце и дух народа. <...> Благодарю и.о. заместителя председателя правительства Республики Калмыкия — постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте РФ Герензалу Константиновну Мучкинову, а также выставочно-образовательную площадку „Арт Политех“ за внимание, поддержку и большой вклад в сохранение памяти о художнике», — добавил руководитель региона.





Дмитрий Санджиев ушел из жизни 19 августа 2025 года на 76-м году жизни. Народный художник РФ, руководитель Творческой мастерской графики РАХ в Москве, он обладал универсальным талантом и работал в самых разных жанрах — от книжной иллюстрации до масштабных станковых циклов, крупноформатных панно, живописных триптихов и полиптихов. Художником были созданы графические серии: «Вдова чабана», «Моя Калмыкия», «Будни милиции», «Скифские предания», а также произведения по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Его полиптих «Расколотый мир», посвященный трагедии 11 сентября 2001 года, был передан в дар Конгрессу США.





Фото: Pixabay







