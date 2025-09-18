В Париже представлен ранее неизвестный портрет возлюбленной Пикассо

В стенах аукционного дома «Друо» в Париже впервые представлен публике считавшийся утраченным портрет Доры Маар, музы и возлюбленной Пабло Пикассо.



Как передает AFP, картина под названием «Бюст женщины в цветочной шляпе» будет выставлена на торги 24 октября.





«Исключительное», по мнению экспертов, полотно было написано в 1943 году и с 1944 года хранилось в семье первого владельца, крупного французского коллекционера. Его потомки теперь решили выставить работу на продажу в рамках раздела наследства.





Написанная маслом яркая картина размером 80 на 60 сантиметров оценивается примерно в восемь миллионов евро. Однако, как заявил аукционист Кристоф Люсьен, отвечающий за продажу, это стартовая цена, которая может взлететь в несколько раз.





Особую значимость находке придает тот факт, что до сих пор этот портрет был известен специалистам и ценителям творчества испанского художника лишь по черно-белым фотографиям и упоминанию в официальном каталоге его произведений.





Фото: кадр видео







