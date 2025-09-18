Театральная лаборатория «Театр Урал: Твое время» завершилась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершилась IX студенческая театральная Лаборатория «Театр Урал: Твое время».





Лаборатория была приурочена к двум значимым датам — 80-летию Великой Победы и Года защитника Отечества. Площадкой для проекта стали выставочные залы Музейного комплекса Верхней Пышмы.





«Основная цель лаборатории — создать возможность для формирования профессионального сообщества начинающих специалистов театрального мира. На лаборатории встречаются драматурги, режиссеры, актеры, театроведы, которые завтра наполнят театральное пространство России. Здесь и сейчас важно испытать удовольствие от совместной работы и не упустить шанс творческого диалога в будущем», — рассказала ректор ЕГТИ Анны Глуханюк.





Участниками Лаборатории стали студенты ведущих театральных вузов страны: ГИТИСа (Москва), Театрального института имени Бориса Щукина (Москва), РГИСИ (Санкт-Петербург) и ЕГТИ (Екатеринбург). В течение недели пять творческих групп, объединивших молодых режиссеров, сценографов и актеров, прошли весь путь от зарождения идеи и кастинга до непосредственной работы в пространстве музея и создания целостных художественных образов. Техническую поддержку показов обеспечивала команда Театра Екатеринбургского государственного театрального института.





Победителем лаборатории был признан кукольный эскиз спектакля «Огарки» по пьесе Алексея Бухаровского. Над ним работали режиссер Ольга Смирнова, сценограф Иван Раков, помощник режиссера Полина Иванова. Роли исполнили актеры Давид Кашпырев, Валерия Копытко, Валентин Матвеев, Екатерина Радукина, Есения Александрова.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ