Три библиотеки Тамбовской области модернизируют по проекту «Семья»

В 2026 году три библиотеки Тамбовской области получат федеральные средства на модернизацию в рамках нацпроекта «Семья».



Как сообщили в областном Минкультуры, общий объем субсидий составит более 30 млн рублей.





«Три учреждения нашего региона получат федеральную поддержку от Министерства культуры России на сумму более 30 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в 2026 году. Это Центральная библиотека в Ржаксинском округе, библиотека-филиал № 12 имени Н.А. Некрасова в Тамбове и Детская библиотека в Уварове», — сообщили в ведомстве.





На эти средства запланирован капитальный ремонт, закупка нового оборудования и книг, а также создание комфортных зон для чтения.



Сотрудники пройдут повышение квалификации.



В министерстве подчеркнули, что «сегодня модельная библиотека — это не просто книгохранилище и читальный зал, а арт-холл для презентаций или мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения».



На сегодняшний день в регионе открыто уже 18 таких современных библиотек.





Фото: Pixabay