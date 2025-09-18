В Петербурге пройдут гастроли московского театра «Практика»

Гастроли московского театра «Практика» стартуют на Новой сцене Александринского театра 18 сентября.

Самые молодые артисты Мастерской Брусникина представят петербуржцам премьерный спектакль «Барахолка», поставленный Юрием Квятковским.

Как рассказали организаторы, в основе постановки — «разговоры с торговцами и постоянными клиентами блошиных рынков», которые легли в основу спектакля об уникальном месте. По их словам, это история «об оживленном перекрестке, на котором встречаются жители разных миров: интеллигенты и маргиналы, страстные коллекционеры и „лишние“ люди, мигранты, нищие, бандиты, художники и мажоры». Они описывают «Барахолку» как «спрессованный пласт жизни, как квинтэссенцию парадоксальности человеческой натуры», а собранные «исповеди и беседы „барахольщиков“, сцены рыночного быта» называют «настоящей энциклопедией непарадной жизни».

Идея спектакля-«карнавала на блошином рынке» родилась из учебного этюда «наблюдение» в Школе-студии МХАТ. Этот проект продолжает традицию документального погружения в реальность, которую развивают студенты мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Музыкальное оформление постановки представляет собой неожиданное смешение песен российских и зарубежных исполнителей разных жанров и эпох.

Директор «Практики» Елена Кузьмакова назвала новый спектакль театральной удачей, которой «хочется делиться и показывать ее как можно большему числу зрителей». 

В спектакле заняты Денис Авербух, Мария Василькова, Каролина Голимбиевская, Арсений Гусев, Полина Днепровская, Вера Ефремова, Алиса Забродина, Иван Зуборенко, Мария Пореченкова, Иван Семенов, Алиса Стыценко, Алексей Устюгов и другие артисты.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости