В Нижнем Новгороде пройдет XXII ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры

17.09.2025
В период с 29 сентября по 2 октября 2025 года под эгидой Минкультуры России и правительства Нижегородской области состоится XXII ежегодный Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры.
В качестве принимающей стороны в 2025 году выступит Нижний Новгород. Программа мероприятия включает в себя проведение пленарных заседаний и тематических круглых столов по вопросам градостроительного регулирования, государственной охраны объектов культурного наследия, охраны объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сохранения объектов археологического наследия.
Организаторы съезда отметили, что исторический центр Нижнего Новгорода представляет собой уникальный архитектурный ансамбль, гармонично сочетающий памятники разных эпох. Главной достопримечательностью города является Нижегородский кремль, построенный в начале XVI века. Мощные стены и башни кремля являются символом города и примером древнерусского оборонительного зодчества.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ