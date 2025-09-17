В Ставрополе пройдет фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы России»

17.09.2025
В Ставрополе 20 сентября откроется Всероссийский фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы России».
Краевая столица примет финал большого проекта, собравшего ведущие духовые коллективы со всей страны.
Центральным действием станет выступление сводного оркестра и хора численностью более 400 человек на главной площади города. Концерты запланированы также в Театральном сквере, у Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, в парке «Центральный», на Александровской площади и вдоль проспекта Октябрьской революции.
На одной сцене выступят коллективы из Ставрополя, Новоалександровска, Левокумского, Туркменского и Ипатовского округов, а также военные духовые оркестры: 24-й военный оркестр штаба Южного военного округа, оркестр Ставропольского президентского кадетского училища, оркестры Росгвардии Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики и другие.
Программа фестиваля стартует накануне, 19 сентября. Хедлайнер события — 24-й военный оркестр штаба Южного военного округа под управлением заслуженного артиста России, подполковника Андрея Головина — даст сольный концерт в Невинномысске. В этот же день в Доме народного творчества Ставрополя пройдет творческая встреча правнука военного дирижера и композитора Василия Агапкина, автора легендарного марша «Прощание славянки», Александра Шишкина с участниками фестиваля.
Фото предоставлено организатором