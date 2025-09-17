Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал журналистов, что Владимир Путин не планирует лично присутствовать на конкурсе «Интервидение», однако ознакомится с его трансляцией.



«Я думаю, что так или иначе как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого мероприятия — очень важного, ожидаемого. Но у самого президента в графике такого посещения нет», — пояснил представитель Кремля.





Международный музыкальный конкурс «Интервидение», указ о проведении которого был подписан президентом России 3 февраля, состоится 20 сентября на московской «Live Арене».



В нем примут участие представители более двадцати государств. Право представить Россию на конкурсе получил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman.





Фото: АГН "Москва"