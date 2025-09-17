В России снимут первый сериал о подростках с аутизмом

17.09.2025
В России начались съемки первого документального сериала, посвященного жизни подростков с невербальной формой аутизма.
Проект получил название «В „Хогвартс“ я не попал». Формат сериала построен на методе документального наблюдения за историями подростков. Чтобы стать проводником в их внутренний мир, создатели используют анимацию — именно с ее помощью будут оживлены тексты и визуальные образы, созданные героями.
Идея проекта принадлежит Семену Шомину, который выступил креативным продюсером. Режиссером сериала стала выпускница Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова Евгения Лёушкина.
Генеральными продюсерами выступили Антон Калинкин, учредитель ассоциации производителей веб-сериалов, и директор по развитию веб-кинотеатра CHILL Жан Просянов, ранее работавший над проектом «Роман Костомаров: Рожденный дважды».
Производством занимается кинокомпания «Карелия фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Зрителей ждет шесть серий продолжительностью по тридцать минут. Премьера сериала запланирована на следующий год в онлайн-кинотеатре CHILL.
Фото: Freepik