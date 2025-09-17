Бывший вокалист групп Deep Purple представит США в жюри «Интервидения»

Бывший вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер станет представителем США в жюри международного песенного конкурса «Интервидение».



Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.





«В международном жюри „Интервидения-2025“ США представит Джо Линн Тернер — культовый вокалист, чья карьера охватывает почти полвека», — говорится в сообщении.





За свою долгую карьеру музыкант сотрудничал с Элисом Купером, Шер, Майклом Болтоном и другими знаменитостями, выпустил более 60 альбомов и завоевал миллионы поклонников по всему миру, рассказали организаторы конкурса.





Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве. Россию в судейской коллегии будет представлять композитор и продюсер, народный артист РФ Игорь Матвиенко. На данный момент участие в фестивале подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.





Фото: t.me/intervision_world