ВДНХ представит совместную выставку Музея транспорта Москвы и коллекционера Ильи Зибарева

В октябре в павильоне № 26 на ВДНХ откроется совместная выставка Музея транспорта Москвы и коллекционера Ильи Зибарева.



Это первое событие нового проекта музея — «Клуба коллекционеров». Центральными экспонатами станут грузовой фургон «Москвич-433» 1969 года и туристический прицеп «Скиф-М1» 1989 года из собрания Зибарева. Экспозицию дополнят советские игрушки, архивные фото и материалы из коллекции музея.





«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по сохранению транспортного наследия города. Сотрудничаем не только с городскими организациями, но и с частными коллекционерами, которые реставрируют уникальную авто- и мототехнику. На новой выставке Музея транспорта Москвы горожане смогут увидеть редкие автомобили и ретроигрушки и узнать больше о транспортной истории столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.





Проект «Клуб коллекционеров» нацелен на взаимодействие с частными собирателями. В его рамках запланированы выставки, интервью, лекции и изучение истории коллекций. Параллельно откроется «Школа коллекционера» с курсами для взрослых и детей.





Открытие выставки запланировано на 1 октября.





Фото предоставлено организатором