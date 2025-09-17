В Петербурге пройдут показы созданной с помощью ИИ оперы «Мандрагора»

На Новой сцене Мариинского театра состоятся показы оперы «Мандрагора» Чайковского — Дранги, созданной с применением искусственного интеллекта.



Премьера оперы прошла на ПМЭФ-2025 и стала одним из самых громких событий форума.





Идея оперы «Мандрагора» родилась у Петра Чайковского, а автором либретто выступил профессор Сергей Рачинский. Это сочинение на фантастическую тему не было завершено композитором.



«Я было решился приняться за это либретто, но приятели отговорили, доказывая, что опера выйдет несценичная», — писал Чайковский. До наших дней дошел лишь один фрагмент — «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь».





Спустя полтора века технологии позволили вернуть к жизни этот замысел.



Композитор Петр Дранга в коллаборации с искусственным интеллектом завершил оперу. Нейросеть помогла в восстановлении либретто, разработке сценографии и костюмов.



«Я взялся за эту историю год назад, и она меня настолько увлекла... — говорит Петр Дранга. — ИИ стал важным партнером в этом процессе... когда технология позволяет услышать голос эпохи — это не магия, а настоящее искусство».





Над постановкой работали режиссер Илья Устьянцев, хореограф Дмитрий Пимонов, главный хормейстер Константин Рылов и ответственный концертмейстер Евгения Исупова.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра