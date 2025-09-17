Музей Китая представит международную выставку в Музее Победы

В Музее Победы откроется международная выставка, посвященная роли Китая во Второй мировой войне.





26 сентября в Музее Победы на Поклонной горе состоится вернисаж передвижного международного выставочного проекта «В борьбе за национальное освобождение и всеобщий мир». Экспозиция организована Мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа из Пекина и приурочена к 80-летию Победы над милитаристской Японией.





«Выставочный проект направлен на увековечение памяти о героической борьбе китайского народа на азиатском фронте Второй мировой войны, укрепление международного историко-культурного диалога и сотрудничества. Гости узнают важные факты о роли Китая в борьбе со странами «Оси», — пояснили организаторы.





В основе экспозиции — около 100 исторических фотографий, которые рассказывают о 14-летнем периоде сопротивления китайского народа японской агрессии. Дополняют их десятки оцифрованных изображений музейных артефактов. Выставка акцентирует внимание на ключевой роли китайского фронта в общей антифашистской борьбе и вкладе страны в победу союзников, которая завершилась капитуляцией Японии и окончанием войны. Все материалы сопровождаются описанием на русском и китайском языках.





В день открытия в кинозале «Поклонка» при музее пройдет специальный показ художественного фильма «Нанкинский фотограф» режиссера Шэнь Ао.







