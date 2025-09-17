Гендиректор «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман стал ее президентом

В Московском музыкальном театре «Геликон-опера» произошли кадровые изменения: Дмитрий Бертман, ранее занимавший пост гендиректора и худрука, стал президентом учреждения.





По информации пресс-службы департамента культуры Москвы, решение было принято по инициативе самого Бертмана.



«Дмитрий Бертман, основатель и руководитель Московского музыкального театра „Геликон-опера“, выразил желание отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития театра. Для руководства театром он предложил своих коллег, долгое время работавших вместе с ним в „Геликон-опере“. Театр возглавили Марина Вожакина и Илья Ильин», — сказал собеседник агентства.





Новыми руководителями стали давние заместители Бертмана.





Марина Вожакина, новый директор, более 20 лет курировала финансы. Илья Ильин, назначенный художественным руководителем, — режиссер с большим стажем, работающий в «Геликон-опере» с 1994 года и отмеченный наградами, включая Премию города Москвы.





Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"



