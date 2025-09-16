В Израиле прошли гастроли театра балета Борис Эйфмана

С 8 по 13 сентября в Израиле в семнадцатый раз состоялись гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, передает пресс-служба МИД РФ.





В этом году израильской публике была представлена премьера постановки «Преступление и наказание», созданной по мотивам всемирно известного одноимённого романа Достоевского.





В ведомстве отметили, что каждое выступление прошло с аншлагом, а зрители встречали и провожали российский коллектив продолжительными овациями.





В рамках предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на спектакли были специально приглашены проживающие в Израиле ветераны, бывшие жители и защитники блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей и гетто, а также пережившие Холокост. Гости выразили глубокую признательность всему творческому коллективу за благородную инициативу.





Во время визита артисты балетной труппы в сопровождении дипломатов Посольства России в Израиле возложили цветы к Монументу Победы Красной армии над нацистской Германией в Нетании.





Фото: пресс-служба МИД РФ