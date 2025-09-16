Оператор фильма «Печки-лавочки» отметил 90-летний юбилей

Кинооператор, фотохудожник, писатель Анатолий Заболоцкий отметил 90-летний юбилей.





Поздравления заслуженному деятелю искусств БССР, РСФСР, республики Хакасия направила Гильдия кинооператоров России.





«Анатолий Дмитриевич участвовал в создании игровых и документальных фильмов. В его фильмографии „Альпийская баллада“, „Печки-лавочки“, „Калина красная“, „Слово для защиты“, „Целуются зори“, „Обрыв“. Как сценарист и режиссер участвовал в создании документального фильма „Слово матери“. Среди книг и публикаций Анатолия Дмитриевича Заболоцкого: „Шукшин в жизни и на экране: записки кинооператора“, „Тяжесть креста. Шукшин в кадре и за кадром“ (совместно с В.И.Беловым)», — говорится в сообщении объединения.





В Гильдии отметили, что описание плодотворной деятельности юбиляра может составить отдельную книгу.









Фото: пресс-служба Союза кинематографистов России



