В Петербурге открылся Фестиваль китайской культуры

Торжественное открытие Фестиваля китайской культуры состоялось на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.



Центральным событием вечера стало выступление китайской Труппы боевых искусств «Лун Юнь» с программой «Одиннадцать воинов». Мероприятие включено в программу Годов культуры России — Китая.





Постановка «Одиннадцать воинов», созданная в духе древних китайских традиций, познакомила российскую публику с историей кунг-фу. Действие на сцене сопровождалось видеорядом, который иллюстрировал пять элементов спектакля: «Оружие», «Душа», «Мастерство», «Тишина» и «Праздник», раскрывающих философию боевых искусств.





Выступление сопровождала игра на древнем китайском инструменте гуцинь в исполнении Чжан Лу — лауреата множества конкурсов. Для выступления исполнительница выбрала две древние китайские песни.









Фото: пресс-служба Минкультуры РФ