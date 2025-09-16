В Музее Победы пройдет международная военно-историческая конференция «Советско-японская война 1945 года. Итоги и уроки».





Мероприятие состоится 17 сентября, сообщили в пресс-службе музея.





Организаторами выступили Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и сам Музей Победы.





В работе конференции примут участие более 100 человек, включая ведущих отечественных историков, архивистов, преподавателей и студентов, а также слушателей и курсантов вузов силовых ведомств и представителей общественных организаций.





В числе почетных гостей будут врио начальника НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Алексей Спирин, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Артур Берлов и другие.





«Участники конференции рассмотрят научно-обоснованные рекомендации по противодействию фальсификации истории на основе новых архивных данных. Свои доклады представят кандидаты и доктора исторических наук, профессора и ведущие научные специалисты военной истории», — сообщили организаторы.





Фото: пресс-служба Музея Победы