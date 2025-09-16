Большой театр посвятит «Лебединое озеро» 90-летию Регины Никифоровой

Государственный академический Большой театр России посвятит предстоящий балет «Лебединое озеро» 16 сентября Регине Никифоровой — педагогу-репетитору кордебалета, заслуженному деятелю искусств РФ.





25 августа Регина Никифорова отпраздновала 90-летний юбилей, рассказали в ГАБТ.





Из своих 90 лет 65 Регина Никифорова посвятила работе в Большом театре. Выпускница школы Московского балета вступила в труппу в 1960 году. В качестве артистки ей довелось участвовать в постановках таких мэтров, как Леонид Лавровский, Федор Лопухов, Леонид Якобсон и Ростислав Захаров. Особую роль в судьбе Никифоровой сыграл Юрий Григорович, который разглядел в ней педагогический талант и способствовал его развитию. Под его руководством Никифорова, работая педагогом и ассистентом, участвовала в создании около полусотни балетных постановок разных стилей.





Кроме того, в 1992 году Регина Никифорова вместе с коллегой Ниной Кудрявцевой и при поддержке Юрия Григоровича учредила Международный балетный приз Benois de la danse, который сегодня известен во всем мире. Уже более 30 лет этот балетный «Оскар» отмечает наивысшие достижения в мировом танцевальном искусстве.





Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"







