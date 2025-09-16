В Филармонии прозвучат мировые премьеры финалистов проекта «Петербургский ренессанс»

Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича представит мировые премьеры произведений петербургских композиторов-финалистов проекта «Петербургский ренессанс».





Цель проекта — оказать поддержку современным композиторам академической музыки, способствовать созданию высокохудожественных работ и расширить репертуар российских оркестров.





«В Союзе композиторов Санкт-Петербурга был объявлен конкурс на создание произведений, посвященных значимым историческим и культурным событиям города. Тема проекта — саундтреки к воображаемым фильмам о Санкт-Петербурге. Президиум правления Союза отобрал четыре проекта для грантовой поддержки из тридцати представленных на конкурс. Все они написаны летом 2025 года», сообщили в пресс-службе Союза композиторов Санкт-Петербурга.





Вниманию публики будут представлены четыре работы: концерт-симфония для фортепиано с оркестром «Петербург — зона Тарковского» Светланы Лавровой, «Военный реквием» Леонида Резетдинова к 80-летию Великой Победы памяти павших героев для меццо-сопрано и оркестра на стихи русских поэтов, концерт для кларнетов с оркестром Артура Зобнина и концерт «Русский трансцендентный салон» для фортепиано с оркестром Настасьи Хрущевой, посвященный петербургским музыкальным салонам XIX века. Премьерные сочинения исполнит Симфонический оркестр «Таврический» под руководством народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова.





Фото: кадр видео