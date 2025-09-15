Премьера фильма «Папины дочки. Мама вернулась» состоится в октябре

Премьера полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась» в российских кинотеатрах запланирована на 30 октября.



Об этом продюсер картины Виталий Шляппо рассказал в ходе питчинга в Минкультуры РФ, передает ТАСС. Шляппо напомнил, что идея создания полного метра по мотивам проекта вынашивалась создателями с момента работы над оригинальным сериалом.





«Мы начали делать сериал „Папины дочки“ в 2007 году. С тех пор прошло 18 лет, он уже успел закрыться. Совершенно неожиданно несколько лет назад мы его продолжили — новые „Папины дочки“ уже вышли, сейчас четыре сезона, и мы видим колоссальный отклик от зрителя. Все эти годы мы мечтали сделать по этой истории полный метр. И вот сейчас пришло это время — мы сделали кино, которое выйдет в кинотеатрах 30 октября», — сообщил продюсер.





Шляппо также отметил невероятный интерес поклонников к проекту.





По предварительным оценкам создателей, кассовые сборы картины могут составить около 300 млн рублей. Однако, как добавил Виталий Шляппо, съемочная группа надеется на еще более внушительный результат. Производством фильма занималась компания «ВБЛ Груп».





Фото: "Кинопоиск"