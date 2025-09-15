Музей Победы представит масштабную выставку «80 лет под знаком Победы»

Музей Победы готовится к открытию масштабной выставки «80 лет под знаком Победы».



Экспозиция, созданная совместно с партнерами, среди которых девять федеральных и региональных музеев, предприятия и общественные организации, начнет работу 24 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.





«В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы представляем проект, который показывает, чего смогла достичь страна благодаря Великой Победе. Мы сделали акцент на главных, самых ярких событиях и достижениях каждого из восьми послевоенных десятилетий», — отметил генеральный директор музея Александр Школьник.





На площади более 500 квадратных метров разместятся свыше 200 подлинных раритетов из фондов Музея Победы и коллекций партнеров. Экспозиция будет построена по десятилетнему принципу, выделяя ключевые области достижений: атомную промышленность, космос, строительство, спорт, культуру и другие. Среди уникальных экспонатов — личные вещи конструктора Сергея Королёва, предметы строителей БАМа, макеты крупнейших электростанций, образцы первых советских ЭВМ, театральные костюмы и олимпийская символика.





Особый раздел посвящен развитию спутникового телевидения в России.





Выставка продолжит работу до 10 ноября 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы