В Москве стартовал седьмой международный фестиваль «Здесь и Сейчас»

В Москве стартовал седьмой международный фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас».



Тема этого года — «ландшафтная ориентация».





«Сегодня практика „прочтения“ и интерпретации ландшафта крайне обширна... А искусство, как зеркало современности, выступает пространством репрезентации специфик конкретной локации», — объясняет куратор Анна Малик-Короленкова.





Первые объекты уже размещены в «Сколково». Среди них — работа «Лунная долина» Полины Пироговой и Василия Тимашова. Также представлена инсталляция «Алфавитяне. Игра в Алфавит» Дианы Воубы.





До конца лета 2026 года в городе появится ещё несколько арт-объектов.





Фото предоставлено организатором