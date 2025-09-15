В Москве стартовал седьмой международный фестиваль «Здесь и Сейчас»

В Москве стартовал седьмой международный фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас».
Тема этого года — «ландшафтная ориентация».
«Сегодня практика „прочтения“ и интерпретации ландшафта крайне обширна... А искусство, как зеркало современности, выступает пространством репрезентации специфик конкретной локации», — объясняет куратор Анна Малик-Короленкова.
Первые объекты уже размещены в «Сколково». Среди них — работа «Лунная долина» Полины Пироговой и Василия Тимашова. Также представлена инсталляция «Алфавитяне. Игра в Алфавит» Дианы Воубы.
До конца лета 2026 года в городе появится ещё несколько арт-объектов.
Фото предоставлено организатором