Названы победители фестиваля документального кино «Докер»

С 4 по 14 сентября в Москве в одиннадцатый раз прошел Международный фестиваль документального кино «Докер».



В рамках смотра в «Октябре» и Центре Зотов было показано 67 фильмов из 30 стран, состоялись мировые и международные премьеры.



Фестиваль представил четыре конкурсные программы: основной конкурс, конкурс короткого метра, программу российского кино «Док Станция» и новую программу «Докер Арт» о современном искусстве.



Гран-при за лучший фильм получила картина «Дары гор» (Иран). Лучшим режиссером признан Эмануэле Пизано («Симбиоз», Италия), лучшим короткометражным фильмом — «Молчаливая песня оленя» Александра Красновского (Россия).



Приз зрительских симпатий программы «Док Станция» достался фильму «Дом на горе» Натальи Калининой, а лучшей работой программы «Докер Арт» стала лента «Далёкое, тихое, громкое» Катерины Кудрявцевой.



Фестиваль открылся мировой премьерой итальянского «Симбиоза», а закрылся мексиканским фильмом «Фламинго: жизнь после метеорита».



Лучшие фильмы фестиваля будут показаны в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.











